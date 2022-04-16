"Пронзят иглы страданий": 3 знака зодиака зажмут в черных "тисках" мучений в ближайшие дни

Астрологи предрекли некоторым знакам зодиака начало трудного периода уже с 17 апреля. Иглы страданий пронзят представителей трех созвездий, а Вселенная внесет в их жизнь настоящий хаос.
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