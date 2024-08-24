Трамвайные маршруты в Челябинске изменятся на один день

На один день трамваи №№ 15, 18 22 в Челябинске изменят свои маршруты. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с конца августа до начала октября на дороги региона часто выходят лоси, изменения связаны с проведением работ по асфальтировке переезда Ленина – Горького.