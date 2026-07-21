Минздрав: сообщил о загрязнении водоемов на севевре страны

Министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды сообщают о превышении допустимых показателей загрязнения воды в некоторых реках на севере страны и предупреждают туристов и местные органы власти, что посещение этих водоемов может быть опасным .
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