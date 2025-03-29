Маск посетит ЦРУ и встретится с его директором Рэтклиффом

Предприниматель, руководитель департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Илон Маск в понедельник, 31 марта, посетит Центральное разведывательное управление и встретится с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом.
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