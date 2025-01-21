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Адвокат Константин Кузьминых погиб в Курской области в ходе СВО

Адвокат Константин Кузьминых погиб в Курской области в ходе СВО

Адвокат из Санкт-Петербурга, Константин Кузьминых, принимавший участие в СВО в качестве снайпера, погиб в Курской области.

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