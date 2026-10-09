В Венгере видят возможного соперника Инфантино на выборах президента ФИФА. Крайний срок для выдвижения кандидатуры – 18 ноября (The Times)

Арсен Венгер может стать соперником Джанни Инфантино в борьбе за пост президента ФИФА . На данный момент только действующий глава Международной федерации футбола выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах, которые состоятся 18 марта следующего года.
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