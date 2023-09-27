Ростех поставил уникальное зеркало для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра

Фото: НПК «Системы прецизионного приборостроения» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех изготовил и передал заказчику главное зеркало диаметром 3,12 метра для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии