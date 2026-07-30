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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о заявлении УЕФА: «Бойкот – самое серьезное предупреждение, без Европы ЧМ не будет. Инфантино заигрался, узурпировал власть и посчитал, что он незаменим»

Вячеслав Колосков прокомментировал готовность УЕФА бойкотировать чемпионат мира из-за плана ФИФА продать часть прав на турнир частным инвесторам.

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