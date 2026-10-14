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BYD Atto 8 стал первым автомобилем бренда со сверхбыстрой зарядкой в Европе

BYD Atto 8 стал первым автомобилем бренда со сверхбыстрой зарядкой в Европе

Компания BYD официально представила в Европе новую модель Atto 8, известную на внутреннем рынке Китая как Tang L.

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