Coinbase объявляет об исключении из списка 80 торговых пар альткоинов

Coinbase опубликовала новый пост о делистинге некоторых торговых пар. Заявив, что на этом этапе будут удалены 80 торговых пар не связанных с долларами США, примерно в 15:30 по восточному времени 16 октября 2023 года.
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