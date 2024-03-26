Путин поздравил сотрудников Росгвардии с Днем войск Национальной гвардии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск Национальной гвардии, который отмечается 27 марта.
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