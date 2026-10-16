В Омской области потеплеет до +16°. По прогнозу синоптиков, на выходных в регионе ожидается до +14°. Днем в субботу местами пройдут слабые дожди, в воскресенье существенных осадков не ожидается.
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