Авиарейсы по России под угрозой: проблемы с субсидиями могут привести к отмене полетов

Авиарейсы по России оказались под угрозой из-за проблем с субсидиями. Об этом пишет «Коммерсантъ».Росавиация может не успеть до конца года распределить 19 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям, что создает проблемы с планированием рейсов и продажей билетов.