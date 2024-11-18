Авиарейсы по России под угрозой: проблемы с субсидиями могут привести к отмене полетов

Авиарейсы по России оказались под угрозой из-за проблем с субсидиями. Об этом пишет «Коммерсантъ».Росавиация может не успеть до конца года распределить 19 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям, что создает проблемы с планированием рейсов и продажей билетов.
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