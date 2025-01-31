Чего хотят мужчины? 7 образов для привлечения внимания: секс-бомба, фитоняшка, очкарик, бизнес-леди и другие

Девушки такие разные! Интересно, какой типаж привлекает мужчин больше? В каких девушек они чаще всего влюбляются, с кем хотят переспать, а с кем — просто поболтать? Модель из Великобритании решила провести эксперимент и попробовать знакомиться, примеряя на себя разные образы.
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