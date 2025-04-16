В Госдуме предложили увеличить выплаты семьям погибших военных

Законопроект, разработанный депутатами, не будет учитывать самого военнослужащего при определении размера компенсации Депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пересчете выплат семьям погибших военнослужащих.
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