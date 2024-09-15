Политолог Малинин: противоречащие интересам США материалы удаляются и блокируются

США и "коллективный Запад" еще с середины прошлого века стремились максимально укреплять и продвигать свой имидж как стран, которые являются настоящими оплотами свободы, демократии, плюрализма мнений, взглядов и "всего самого хорошего против всего самого плохого".
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