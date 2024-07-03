В России стартовали съемки фильма «Карузо» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Кинокомпания «Мирфильм» объявила о начале съемок полнометражного художественного фильма «Карузо». Лента будет основана на реальных событиях и расскажет историю мальчика и его собаки в блокадном Ленинграде.
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