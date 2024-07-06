Что касается - почему не сбиваем

Если летать охота, летайте в другом месте! А во время ракетного обстрела нашей территории эти воздушные пилоты законная цель. А доказательства лежат по госпиталям и в руинах. Не считая заявлений губернаторов и сводок МО с указанием количества и типа сбитых боеприпасов.

W

Walery

"...никаких международных законов не нарушили, а вести разведку из международного пространства можно всем и все этим занимаются" - Может быть и занимаются, но высокоточные ракеты наводить на цели... это уже слишком..