Самолет-разведчик США опять у Крыма. Три мощных ответа Запада, если мы его собьем Да, Белоусову звонил глава Пентагона.
Что касается - почему не сбиваем
Комментарии
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Дмитрий
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13 час.
А
Александр
Если летать охота, летайте в другом месте! А во время ракетного обстрела нашей территории эти воздушные пилоты законная цель. А доказательства лежат по госпиталям и в руинах. Не считая заявлений губернаторов и сводок МО с указанием количества и типа сбитых боеприпасов.
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10 час.
W
Walery
"...никаких международных законов не нарушили, а вести разведку из международного пространства можно всем и все этим занимаются" - Может быть и занимаются, но высокоточные ракеты наводить на цели... это уже слишком..
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7 час.
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