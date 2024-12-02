Стали известны намерения Трампа по украинскому конфликту

Специальным посланником администрации Дональда Трампа по Украине и России будет Кит Келлог. Эта новость вкупе с ранее озвученными кандидатурами Марко Рубио и Майкла Уолтца породила несколько предположений относительно будущего плана действий США в украинском кризисе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии