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Стали известны намерения Трампа по украинскому конфликту

Стали известны намерения Трампа по украинскому конфликту

Специальным посланником администрации Дональда Трампа по Украине и России будет Кит Келлог. Эта новость вкупе с ранее озвученными кандидатурами Марко Рубио и Майкла Уолтца породила несколько предположений относительно будущего плана действий США в украинском кризисе.

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