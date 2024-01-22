Единственным выходом из катастрофической ситуации, в которую по указке Запада загнал украинский народ президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники, может быть только выбор в пользу России, исторический опыт это подтверждает.
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