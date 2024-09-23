❗️⚡️Кратко о военно-техническом сотрудничестве с Турцией США и Турция обсуждают передачу российского комплекса С-400 "Триумф" под контроль американских военных.
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❗️⚡️Кратко о военно-техническом сотрудничестве с Турцией США и Турция обсуждают передачу российского комплекса С-400 "Триумф" под контроль американских военных.