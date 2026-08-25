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Бюджетный ремонт ванной комнаты: на чем можно и нельзя экономить — отвечает эксперт

Бюджетный ремонт ванной комнаты: на чем можно и нельзя экономить — отвечает эксперт

Где экономия действительно оправдана, а где она может обернуться новым ремонтом фото: Anastasiia Korotkova/Getty ImagesРемонт ванной комнаты легко превращается в серьезную статью расходов, но часть затрат можно сократить без ущерба для комфорта и долговечности.

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