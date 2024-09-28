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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Бывший ведущий Top Gear назвал все новые автомобили д****ом

Экс-ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон, известный своими одиозными заявлениями, высказался на тему мирового автопрома, признавшись, что у него есть неприязнь к современным машинам.

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