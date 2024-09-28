Бывший ведущий Top Gear назвал все новые автомобили д****ом

Экс-ведущий популярных автомобильных шоу Top Gear и The Grand Tour Джереми Кларксон, известный своими одиозными заявлениями, высказался на тему мирового автопрома, признавшись, что у него есть неприязнь к современным машинам.
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