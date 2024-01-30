В Миллерово прошла акция в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Ровно 80 лет назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и артобстрелы.
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