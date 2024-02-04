Жители Бийска пожаловались на стаю бездомных собак рядом с детсадом

В мэрии посоветовали в таких случаях обращаться к подрядчику, выигравшему тендер на отлов Жители Бийска пожаловались мэру Виктору Щигреву на стаю крупных бездомных собак, которые бегают в районе детского сада по улице Мухачева, 117.
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