Нам нужна не власть, а удобные объекты для пинков

Сами мы отвечать за себя не можем, - больно убогие. Должен быть кто-то, кто виноват во всём! «Балл у дочки по ЕГЭ был непроходной, но я сходила к МихалПетровичу, у него есть выходы.
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