Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 894 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Словесный!В МИД Германии от...
  • Лидия Санникова
    Сам прыгает по бабам, жен меняет как перчатки. Другим указывает, как жить. Кто такой?«Жена же не коза»...
  • epobedimski
    Под могилы,что ли?Аксенов пообещал ...

В Японии опасаются, что усиление «расширенного сдерживания» США повысит риск применения ЯО

В Японии опасаются, что усиление «расширенного сдерживания» США повысит риск применения ЯО

Укрепление так называемого расширенного сдерживания со стороны США, которое предполагает обязательства по защите Японии всеми средствами вплоть до ядерного оружия, приведет к усилению зависимости от этого оружия и повысит риски его применения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх