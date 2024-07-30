В Японии опасаются, что усиление «расширенного сдерживания» США повысит риск применения ЯО

Укрепление так называемого расширенного сдерживания со стороны США, которое предполагает обязательства по защите Японии всеми средствами вплоть до ядерного оружия, приведет к усилению зависимости от этого оружия и повысит риски его применения.
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