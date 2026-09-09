Telegram-канал сообщил о споре с Travelata из-за бизнес-класса

Семья русских потратила 339 тысяч рублей на тур в Кемер с бизнес-классом, но из-за ошибки турагентства Travelata летели экономом.
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