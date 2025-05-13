В ПНИПУ синтезировали новый класс анальгетиков с низкой токсичностью

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из других российских вузов синтезировали новый класс органических соединений с выраженным анальгетическим эффектом и минимальной токсичностью.
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