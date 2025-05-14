МВД: мошенники могут похищать деньги под предлогом оплаты онлайн-покупок

Злоумышленники могут использовать для хищения данных банковских карт и списания средств с них мошенническую схему с «безопасными платежами», сообщает Telegram-канал управления по борьбе с противоправным использованием информационно - коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт - Петербургу и Ленобласти.
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