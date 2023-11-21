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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский одержал 369-ю победу в НХЛ. Он делит 20-е место в истории лиги по их числу с Баррассо и Ринне

Вратарь «Флориды» отразил 26 бросков из 29 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3).

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