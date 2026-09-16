Появилось видео с места смертельного нападения медведя на пенсионерку из Сибири

Появилось видео с места смертельного нападения медведя на пенсионерку из Красноярского края. Кадры 16 сентября опубликовала пресс-служба регионального управления СК.
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