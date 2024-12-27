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Царьград

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Путин приглашён на съезд промышленников в марте 2025 года для обсуждения итогов

Путин приглашён на съезд промышленников в марте 2025 года для обсуждения итогов

В конце марта 2025 года пройдёт съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. На мероприятие приглашён Владимир Путин.

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