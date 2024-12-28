Проектор для Миланы: подопечной фонда «Бумажная птица» вручили долгожданный новогодний подарок

Девочка получила его на «Новогодней почте» «Петербургского дневника» Сотрудники изданий «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург» исполнили мечту 12-летней подопечной благотворительного фонда «Бумажная птица» Миланы Анохиной.
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