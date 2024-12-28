НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Пенсионерка сенатором или судьёй работала? Мало у кого из пенсионеров дома пять лямов налички валяются.В Петербурге моше...
  • Eduard
    Сейчас исуд несуд!Молдавия может об...
  • Eduard
    Да плевать,платить надо!Молдавия может об...

Проектор для Миланы: подопечной фонда «Бумажная птица» вручили долгожданный новогодний подарок

Проектор для Миланы: подопечной фонда «Бумажная птица» вручили долгожданный новогодний подарок

Девочка получила его на «Новогодней почте» «Петербургского дневника» Сотрудники изданий «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург» исполнили мечту 12-летней подопечной благотворительного фонда «Бумажная птица» Миланы Анохиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх