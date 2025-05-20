Росгидромет: волна природных пожаров в ЯНАО ожидается в июле

На Ямале с 10 мая по 21 сентября действует пожароопасный сезон. Как определяется срок, что на него влияет, какие ограничения действуют, на какой период придется основная волна природных пожаров, как подготовились профильные службы и когда жителям могут запретить поездки в лес? Об этом узнали в пресс-центре «Север-Пресса» у начальника отдела охраны и защиты лесов департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Максима Михайловского и начальника управления противопожарной и спасательной деятельности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Зиннура Шарыпова.