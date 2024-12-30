Фицо выступил с предупреждением к ЕС из-за решения Киева по газу

МОСКВА, 30 декабря, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил озабоченность по поводу возможных последствий для энергетической безопасности Европы, если Евросоюз проигнорирует решение Владимира Зеленского о прекращении транзита газа через Украину, передает РИА Новости.
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