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  • Евгений Саваровский
    Создавать надо приграничную тер.оборону и оружие выдать местному населению. Они бы этих гадов не пропустили, т.к. зна..."Просмотрели запи...
  • Silver Kont
    Только этому надо очень и очень поспособствовать...Начали сдаваться ...

Вторжение в Курскую область окончательно решит вопрос с Украиной. Сумы станут вторым Харьковом

Вторжение в Курскую область окончательно решит вопрос с Украиной. Сумы станут вторым Харьковом

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