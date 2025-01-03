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Томаш Амарал: «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» по финансовой мощи, но зарплаты отличаются. Не думаю, что титулы можно выиграть только с мешками денег»

– Если вы спросите меня, завершена ли моя работа на посту спортивного директора в «Спартаке», я отвечу: нет.

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