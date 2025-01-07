Балтач егетләре кабат махсус хәрби операция зонасына ярдәм илтте

Балтач районының Дамир Исламов исемендәге волонтерлар төркеме егетләре Ринат һәм Илшат Солтановлар, район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Илһам Гайнетдинов махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәмне алып барды.
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