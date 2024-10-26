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17 украинских беспилотников уничтожили за ночь над регионами России

17 украинских беспилотников уничтожили за ночь над регионами России

Атаке подверглись четыре областиСредства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России, сообщили в Минобороны.

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