Лолита придумала необычный способ заполучить жениха-миллиардера

Известная исполнительница Лолита Милявская поделилась необычным планом поиска богатого жениха. Артистка заявила в социальных сетях, что собирается воспользоваться услугами сайта знакомств, чтобы встретить состоятельного партнера.
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