Рогов заявил, что в Киеве мужчину без ноги признали годным к военной службе

Житель Украины, которому ранее ампутировали ногу, был признан в Киеве годным к военной службе. Об этом председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.
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