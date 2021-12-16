Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    ЕР не позволит это сделать. Они себе и свом помошникам зарплату поднимают, а народу по их мнению деньги ни к чему.6 тыс. рублей и 1...
  • Сергей Лахов
    У казаков, так называемых, главное шашкой помахать и кренделя покрутить перед зеваками.На Сахалине прошё...
  • Ole Ole
    Нищасным диабетикам выдают  таблетку метформина шершавую и  размером с ректальную свечу для коров . Хотя хороший сиоф...Россиянам напомни...

Полицейские и общественники в Оренбургской области приняли участие в акции «Засветись!»

Полицейские и общественники в Оренбургской области приняли участие в акции «Засветись!»

Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Новосергиевскому району Тухватулина Карина совместно с членом Общественного совета при ОМВД России по Новосергиевскому району Даутовым Зайнитдином провели акцию «Засветись!» с учениками МОБУ «Новосергиевская СОШ № 1».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх