"Умер и умер". Замминистра культуры Алтая припомнил Алену Делону позицию по СВО

Великий французский актер умер на 88-м году жизни Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров на своей странице в социальной сети "Вконтакте" высказался по поводу смерти выдающегося французского актера Алена Делона, умершего 18 августа на 88-м году жизни.
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