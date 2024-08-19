"Умер и умер". Замминистра культуры Алтая припомнил Алену Делону позицию по СВО

Великий французский актер умер на 88-м году жизни Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров на своей странице в социальной сети "Вконтакте" высказался по поводу смерти выдающегося французского актера Алена Делона, умершего 18 августа на 88-м году жизни.