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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Полиция просит помочь найти пропавшего 19 лет назад мальчика

Полиция просит помочь найти пропавшего 19 лет назад мальчика

Ребенка ищут с 2007 года Пропавший 19 лет назад мальчик / Фото: УВМД по Приморскому краю Полиция Владивостока ищет мальчика, который пропал 19 лет назад в Хабаровске, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

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