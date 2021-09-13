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Генерал Николай Леонов - У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»

Генерал Николай Леонов - У нас нет ответа на вопрос «Куда идет Россия?»

Генерал Николай Леонов. Когда в 1973 году глава КГБ СССР Юрий Андропов назначил Николая Леонова начальником аналитической службы внешней разведки КГБ, он попросил его об одном — «не поддакивать», а сообщать беспристрастную и объективную информацию.

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Anatoly Kiselev
Была идея и она помогала развиваться, почему сейчас нельзя вернутся к ней? Вернули же страну на путь капитализма, значит можно вернуть и на путь социализма. Было бы только желание этого.
Святогор Князев
Генерал не дурак, но во многих вопросах наивен. Давно геополитическая ситуация имеет другую конфигурацию. Войну выигрывает не тот у кого лучшая на сегодня армия, а тот у кого больше и разнообразнее ресурсы. Причем ресурсы не в смысле доллары............. Ни у Китая ни у США нет ресурсов для войны с Россией. Поэтому такой войны не будет никогда. Другой вопрос что нас могут развалить изнутри, а уже потом частями заглотить. Так что главный геополитический противник евроатлантизма не Китай, а Россия. Китай так, мелкая несуразная временная неприятность, которая легко может быть устранена удушением экономики, что амерами может быть организовано не скажу что легко, но без особого напряжения. Россию с её опытом войн, несметными ресурсами, и народом воином - не задушить и даже за железным занавесом она будет жить полноценной жизнью.
Алекс ZLOYBOY
Когда Путин "пришел" к власти - сразу у думающих людей возникло несколько жизненных вопросов: Откуда? Чем знаменит (успел сделать)? Какая команда? Какая "идеология (Что строим, куда идём)? Какие ориентиры на ближайшие 5 лет, 10 лет, 20 лет? Чем будем "удивлять мир"? И чо? Практически ни на один вопрос внятного ответа не было (да и сейчас нет)... Т.е. до сих пор плывём, как яхта "Беда", без руля, без ветрил... Получить власть из рук эльцена по твердому обещанию: "Ни один волос не упадёт с членов его Семьи" - велика "жертва", все дружбаны и члены уже все стали миллиардерами - не велика "утрата"... Но время (20 лет) уже прошло... Что дальше?..
Андрей Павлов
Чтобы знать «камо грядеши», надо иметь цель. А цель задает идеология, которой у нас нет, ибо она запрещена конституцией, написанной нам янкесами. Они историю учили не по ЕГЭ, и прекрасно понимали, что с идеологией нас не взять ни снаружи, ни изнутри. А сейчас нас успешно грызут изнутри при содействии космополитической высшей пятой колонны (не навальнята конечно). Отупение подрастающего поколения идет семимильными шагами, все знакомые преподы ВУЗов об этом буквально кричат. Самородки будут всегда, но при отсутствии массового крепкого среднего уровня они погоды не сделают. Не найдем ответ «камо грядеши», то через пару поколений Держава Россия исчезнет, а останется территория "Россия" с кучей природных ресурсов.

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