Против бывшего игрока «Что? Где? Когда?» задумали возбудить уголовное дело

Против экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова могут возбудить уголовное дело Бывшему игроку “Что? Где? Когда?” Ровшану Аскерову (признан в РФ иноагентом) может грозить уголовное дело за уклонения от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (статья 330.