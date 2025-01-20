Шансов свергнуть власть в Венесуэле у «оппозиции» крайне мало

Хотя в информационном пространстве активизировались слухи о возможной иностранной интервенции в Венесуэлу с целью свержения в этой стране власти Николаса Мадуро, в реальности такая кампания пока крайне маловероятна, отмечает колумбийское издание La Silla Vacía.