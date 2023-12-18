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Русская весна

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Расчеты САУ «Мста-С» разносят укрепления ВСУ на купянском направлении (ВИДЕО)

Расчеты САУ «Мста-С» разносят укрепления ВСУ на купянском направлении (ВИДЕО)

Расчеты САУ «Мста-С» разносят в пух и прах укрепления ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы группировки «Запад» наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника.

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