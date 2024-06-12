Что мы празднуем 12 июня?

День России – официальный праздник, приуроченный к «дню рождения» современной Российской Федерации. Итак, что это за праздник? Дата 12 июня знаменует собой годовщину принятия в 1990 году Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).