Russia Beyond
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Russia Beyond

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Косторнов
    первый  герой  советского  союза  причем  дважды   летчик   Горобец!!!!   Только  тогда  не   врyчалась  Золотая   зв...Кто стал самым пе...
  • Алексей Наседкин
    И чего бы, за что город опять переименовали на немецкий лад: наверное мы немцам многим обязаны. Переименовали и скоро...Какой была Россия...
  • Виктория Лаврентьева
    Опять америкосы! Наших не допустили? Суки продажные!10 фактов, которы...

Что мы празднуем 12 июня?

Что мы празднуем 12 июня?

День России – официальный праздник, приуроченный к «дню рождения» современной Российской Федерации. Итак, что это за праздник? Дата 12 июня знаменует собой годовщину принятия в 1990 году Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх